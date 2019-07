Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: Brand an Zweifamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.07.19, gegen 18.20 Uhr, wurde aus einem Zweifamilienhaus in Malsburg, Am Felsen, eine Rauchentwicklung gemeldet. Durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass im äußeren Dachbereich ein Feuer entstanden war, welches schnell gelöscht werden konnte. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache, sowie die Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Der Polizeiposten Markgräflerland hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell