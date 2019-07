Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Mann zieht Pistole bei Streit - Schreckschusswaffe soll im Wald sein

Freiburg (ots)

Ein Mann hat am Dienstagabend, 16.07.2019, in Efringen-Kirchen an einer Tankstelle mehrere Personen mit einer Pistole bedroht. Dem vorausgegangen war ein Streit mit dem Personal. Als der Mann gegen 20:00 Uhr erneut zur Tankstelle kam, mischten sich andere Personen in den Zwist ein und sollen auch den Mann bedrängt haben. Dieser ergriff aus seinem geparkten Auto eine dort verwahrte Pistole und richtete dieses mehrmals auf die anwesenden Personen. Er soll auch die Waffe durchgeladen haben. Danach fuhr er davon. Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann und Pkw eingeleitet. Dieser blieb jedoch in der Nacht verschwunden. Am Mittwochmorgen erfolgte dann eine Durchsuchung der Wohnung bei dem 39 Jahre alten Tatverdächtigen und seines Autos. Im Rahmen dieser Maßnahme konnte keine Waffe gefunden werden. Der Tatverdächtige will diese zusammen mit einem verbotenem Teleskopschlagstock im Wald versteckt haben. Bei der Suche im Wald kam bislang nur der Teleskopschlagstock zum Vorschein, die Pistole blieb verschwunden. Bei dieser soll es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben, so die Einlassungen des Tatverdächtigen. Eine Berechtigung zum Führen, also den kleinen Waffenschein, hatte er nicht. Die Ermittlungen des Polizeipostens Markgräflerland dauern an.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell