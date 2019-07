Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Einbruch am Mittwochabend - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In Wollbach wurde am Mittwochabend, 03.07.2019, zwischen 18:15 Uhr und 22:15 Uhr, in ein Haus eingebrochen. Durch Aufhebeln der Terrassentüre drangen die Einbrecher in das Haus ein. Die Täter nahmen Schmuck, Bargeld, einen Laptop und andere Wertgegenstände mit. Der Diebstahlsschaden liegt jedenfalls im vierstelligen Bereich. Wer Verdächtiges am Mittwochabend beobachtet hat, wird gebeten, dies bei der Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, zu melden.

