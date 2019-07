Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Fahrradfahrerin wird von einer unachtsam geöffneten Autotür umgestoßen - leicht verletzt - Zeugensuche!

Freiburg

Eine unachtsam geöffnete Autotür hat am Montagmorgen, 01.07.2019, eine Fahrradfahrerin in der Ortsdurchfahrt von Küssaberg-Kadelburg zu Fall gebracht. Gegen 07:00 Uhr hatte in der Oberdorfstraße in Höhe einer Bäckerei ein 63 Jahre alter Autofahrer angehalten. Er stellte seinen Audi halb auf dem Gehweg, halb auf dem dortigen Parkplatz ab. Als der Fahrer die Türe öffnete, touchierte er eine gerade vorbeifahrende Fahrradfahrerin. Die 51-jährige Frau kam deshalb zu Fall und verletzte sich leicht. Die Fahrzeuge blieben unbeschädigt. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen (Tel. 07751 8963-0) sucht nach Zeugen, da durch die Aussagen der Beteiligten nicht klar ist, wo genau die Radfahrerin fuhr.

