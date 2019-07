Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen: Ferienaktion 2019 der Polizei

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Das Polizeipräsidium Freiburg, Referat Prävention, bietet auch im Jahr 2018 am Standort "Landkreis Emmendingen" in den beiden Wochen vom Dienstag, 27. August 2019 bis Donnerstag, 5. September 2019 an insgesamt acht Tagen ein Ferienprogramm mit verkehrsbezogenen Themenbereichen für Kinder und Eltern bei verschiedenen Gemeinden durch.

Geboten werden dabei:

- Überprüfung der Fahrräder auf Verkehrssicherheit zusammen mit den Kindern

- Geschicklichkeitsparcours fürs Fahrrad

- Tipps über das richtige Verhalten im Straßenverkehr

- Informationen zu Kindersitzen, Helm und Fahrrad

- Malen für die Kleinen

- Polizeiauto

Mitzubringen wären:

- Eigenes, verkehrssicheres Fahrrad (kleine Kinder gerne auch mit Laufrad, Dreirad oder Tretroller)

- Fahrradhelm

Eine Altersbeschränkung gibt es nicht, allerdings werden die Kinder von den Polizeibeamten NICHT beaufsichtigt, dass bedeutet, dass erforderlichenfalls ein Elternteil oder eine Aufsichtsperson bei dem Kind bleiben müsste!

Hier die Termine und Orte:

- Dienstag, 27.08.2019, Herbolzheim-Wagenstadt, Schulhof

- Mittwoch, 28.08.2019, Waldkirch, Schulhof der Kastelbergschule

- Donnerstag, 29.08.2019, Teningen-Köndringen, Schulhof Nikolaus-Christian-Sander-Schule

- Freitag, 30.08.2019, Gutach-Bleibach, Schulhof in Bleibach

- Montag, 02.09.2019, Sasbach, Limburghalle

- Dienstag, 03.09.2019, Riegel, Parkplatz bei der Römerhalle

- Mittwoch, 04.09.2019, Endingen, Schulhof des Bildungszentrums,

- Donnerstag, 05.09.2019, Vörstetten, Parkplatz der Heinz-Ritter-Halle

Das Angebot gilt jeweils in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung der Kinder ist nicht erforderlich.

