Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Zwei Drogenfahrten mit dem gleichen Pkw

Freiburg (ots)

Zwei Drogenfahrten mit dem gleichen Pkw hat in der Nacht zum Mittwoch, 17.07.2019, eine Polizeistreife in Steinen festgestellt. Kurz vor 01:00 Uhr war mit dem Skoda ein 21-jähriger kontrolliert worden. Da der Verdacht aufkam, der junge Mann könnte unter Drogeneinfluss stehen, wurde ein Urintest gemacht, der positiv auf THC und Amphetamin war. So musste der Fahrer mit zu einer Blutprobe, die Weiterfahrt wurde diesem untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten. Gegen 04:00 Uhr begegnete der gleiche Skoda wieder der Polizeistreife in Steinen. Der Wagen wurde gestoppt, am Steuer saß ein Kumpel des 21-jährigen, der den Wagen mit dem Zweitschlüssel zur Anschrift des zuvor Ertappten bringen wollte. Allerdings stellte sich bei der Kontrolle des 23 Jahre alten Fahrers heraus, dass auch er unter Drogeneinfluss stand. Bei ihm war ein Vortest positiv auf Kokain. Nach der Blutentnahme war auch für ihn die Fahrt beendet.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell