Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsmissachtung - Motorradfahrer verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Wegen einer Vorfahrtsmissachtung hat sich am Dienstag, 16.07.2019, ein Motorradfahrer in Weil am Rhein leicht verletzt. Kurz nach 16:00 Uhr hatte ein 24 Jahre alter Nissan-Fahrer die Absicht, die Bühlstraße aus dem Schulheißweg zu kreuzen. Er musste die Vorfahrt beachten, übersah allerdings ein von rechts kommendes Motorrad. Der 26-jährige Motorradfahrer war wegen einer Baustelle auf die Gegenfahrspur ausgewichen und prallte in den rechten Kotflügel des Nissans. Der Motorradfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert und fiel auf den Asphalt. Dabei zog er sich Verletzungen an der Hand zu, die an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 4500 Euro.

