Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Freiburg (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Montag, 15.07.2019, und Dienstag, 16.07.2019, in einen Kindergarten in der Josefstraße einzubrechen. Am Haupteingang manipulierten der oder die Täter am Schloss der Türe, schafften es aber nicht, in die Räumlichkeiten zu gelangen und brachen daraufhin ihr Vorhaben wieder ab. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen.

