Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Exhibitionist bei den Isteiner Schwellen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte!

Freiburg (ots)

Ein Exhibitionist ist am Dienstag, 16.07.2019, in Efringen-Kirchen am Rheinuferweg in Höhe der Aussichtsplattform bei den Isteiner Schwellen aufgetreten. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass er beobachtet habe, wie ein Mann zwischen 16:20 Uhr und 16:30 Uhr aus einem angrenzenden Waldstück hinaustrat, als eine Frau mit Hund den Rheinuferweg beging. Hierbei soll der Mann seine Hose hinuntergezogen und onaniert haben. Zuvor sei dem Zeugen der Mann mehrmals in ähnlicher Weise aufgefallen, als Frauen vorbeikamen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, dunkelhäutig, trug blaue Shorts und eine rote Mütze. Der Tatverdächtige hatte ein weißes Damenfahrrad dabei, mit der er sich von der Tatörtlichkeit entfernte. Der Polizeiposten Markgräflerland sucht nun nach den Frauen, die zur fraglichen Zeit dort waren und nach weiteren Zeugen. Ebenso werden Hinweise zum Tatverdächtigen unter der Telefonnummer 07626 977800 entgegen genommen.

