Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Feuer in der Realschule - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Rund 10000 Euro Sachschaden verursachte ein Brand am Montag, 15.07.2019, in der Realschule in Zell. Gegen 23:50 Uhr löste die installierte Brandmeldeanlage aus. Zeitgleich teilte ein Anwohner einen Feuerschein in der Schule mit. Durch die Feuerwehr und die Polizei konnte der Brand im Bereich der gerade stattfindenden Umbaumaßnahmen lokalisiert werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine großflächige Ausbreitung verhindert werden. Der Schulbetrieb wurde dadurch nicht eingeschränkt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Montagabend rund um die Realschule gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Lörrach (07621/176-0) in Verbindung zu setzen. Die Feuerwehr Zell war mit fünf Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz, ebenso das DRK Schopfheim mit zwei Fahrzeugen. Zu verletzten Personen kam es nicht.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell