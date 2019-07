Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Ehrliche Finder

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Montagnachmittag fanden Mitarbeiter eines Autohauses in Endingen einen Plastikbeutel mit 6700 Euro Bargeld. Über eine Videoaufzeichnung konnte eine junge Frau mit ihrem Pkw identifiziert werden, die den Beutel beim Beladen ihres Fahrzeugs verloren hatte. Bei der Verständigung der Frau zeigte sich, dass sie bis dahin den Verlust noch gar nicht bemerkt hatte. Überglücklich nahm sie das Bargeld wieder in Empfang und stellte dem ehrlichen Finder einen großzügigen Finderlohn in Aussicht..

