POL-FR: Lauchringen: Frontalkollision beim Überholen - zwei Verletzte - vier Fahrzeuge beschädigt

Zu einer Frontalkollision zwischen zwei Pkws kam es am Dienstag, 16.07.2019, auf der B 34 zwischen Lauchringen und Klettgau-Grießen. Eine Fahrerin verletzte sich schwer, eine leicht. Vier Fahrzeuge wurden beschädigt, die Schadenshöhe liegt bei rund 35000 Euro. Eine 79 Jahre alte Frau, die mit ihrem Suzuki in Richtung Lauchringen unterwegs war, überholte gegen 13:15 Uhr einen vorausfahrenden Pkw und Lkw nach dem dortigen Kieswerk. In Höhe des Lkws kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden BMW. Der Suzuki wurde noch gegen den Lkw gedrückt und rutschte danach von der Straße in eine angrenzende Wiese, wo der Wagen am Waldrand zum Stillstand kam. Am BMW wurde das Vorderrad abgerissen, das in Teilen zerlegt gegen den hinter dem Lkw befindlichen Pkw geschleudert wurde. Die Suzuki-Fahrerin wurde schwer verletzt, die ebenso 79 Jahre alte BMW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Waldshut gebracht. Der Lkw und der nachfolgende Pkw, ein VW Polo, waren noch fahrbereit, am Suzuki und am BMW entstanden Totalschäden. Der Gesamtschaden dürfte bei rund 35000 Euro liegen. Die Feuerwehr war zur technischen Unterstützung im Einsatz. Der Verkehr konnte über einen angrenzenden landwirtschaftlichen Weg an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

