Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Firma

Zwischen Montag, 24. Juni 2019, 20.15 Uhr und Dienstag, 25. Juni 2019, 06.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Oldenburger Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sie kein Diebesgut erbeutet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Wohnungseinbruch

Zwischen Dienstag, 25. Juni 2019, 23.00 Uhr und Mittwoch, 26. Juni 2019, 09.00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Eisernen Birnbaum ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Außerdem liegen Hinweise vor, dass im gleichen Zeitraum ein Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Nachbargrundstück verschaffte. Zu einem Betreten des Hauses kam es hier nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Brand eines Baumstammes

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, geriet um 17.16 Uhr ein Baumstumpf an einem Waldrand an der Viehstraße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr Langförden war zur Brandbekämpfung vor Ort und konnte das Feuer löschen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, wurde um 23.45 Uhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta auf der Vechtaer Straße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Dies wurde durch einen entsprechenden Vortest bestätigt, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Auf den Versuch des Fahrers falsche Personalien anzugeben, fielen die Beamten nicht herein, sodass hierfür ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden ist. Grund hierfür könnte sein, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Daher wurde eine weitere Strafanzeige angelegt.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, 18.37 Uhr, wurde ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta auf der Holtruper Sraße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 27. Juni 2019, wurde um 00.10 Uhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta auf der Windallee kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, kam es um 15.50 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Transporterfahrer aus Damme wollte von einem Genossenschaftsweg auf die Vechtaer Straße auffahren und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 70-jährigen Pedelec-Fahrer aus Goldenstedt, der den Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt worden ist.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 24. Juni 2019, kam es zwischen 07.30 und 19.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Rückwärtsfahren eine Grundstücksmauer im Amselweg und entfernte sich dann, ohne sich um die Regulierung des 200 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, kam es um 18.45 Uhr auf der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld wollte von einem Grundstück auf die Lindenstraße auffahren und übersah hierbei einen 25-jährigen Pkw-Fahrer aus Lohne. Es kam zum Zusammenstoß, bei dme der 34-jährige Beifahrer des Lohners leicht verletzt worden ist. Der Wagen des Lohners musste abgeschleppt werden.

Bakum-Vestrup - Portmonee entwendet, Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, gegen 09.00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter, älterer Herr bei einem Wohnhaus in Bakum- Vestrup, Vestruper Dorfstraße. Als der 36-jährige Bewohner zur Tür ging, befand sich der ältere Herr bereits im Wohnhaus des 36-Jährigen und fragte nach der Anschrift einer Hühnerfarm. Als der 36-Jährige Vestruper dem Herrn diese Frage nicht beantworten konnte, verließ dieser das Haus in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später stellte der Vestruper fest, dass ihm sein Portmonee fehlte. Dieses hatte er zuvor im Flurbereich abgelegt, wo sich auch der ältere Herr befand. Daher besteht der Verdacht, dass der unbekannte Herr als Täter in Frage kommt. Die Person wird als etwa 60 bis 65 Jahre alt, von kräftiger Statur und mit gräulichem Haar beschrieben. Er soll etwa 160 bis 165 cm groß und mit einer blauen Weste bekleidet gewesen sein. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Bakum entgegen, Tel.: 04446-1637.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, kam es zwischen 14.00 und 19.00 Uhr auf einem Parkplatz Am Waldbad zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Renault Megane und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell