Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, wurde um 18.03 Uhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg auf der Emsteker Straße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Dies wurde durch einen entsprechenden Vortest bestätigt. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lastrup - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, kam es um 13.26 Uhr auf der Straße Zur Bleiburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 96-jähriger Pkw-Fahrer aus Lastrup befuhr die Straße Zur Bleiburg und wollte nach links in Richtung Schnelten abbiegen. Hierbei fuhr er die Kurve vermutlich so eng, dass es zum Zusammenstoß mit einem 71-jährigen Radfahrer aus Lastrup kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Cloppenburg - Bürgersprechstunde setzt aus

In den Monaten Juli und August wird bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta vorübergehend keine Bürgersprechstunde angeboten. Ab dem 09. September 2019, 16.00 bis 18.30 Uhr stehen Ihnen die Kollegen wieder wie gewohnt zur Verfügung. Danach findet die Sprechstunde wie gewohnt an jedem zweiten und vierten Montag eines Monats statt. Alle Informationen bekommen Sie rund um die Uhr unter der Telefonnummer 04471-18600 oder persönlich bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Bahnhofstraße 62,49661 Cloppenburg.

