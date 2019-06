Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel - Brand einer Küche

Am Mittwoch, den 26.Juni 2019, um 14.10 Uhr kam es in der Oldenburger Straße zu einem Küchenbrand. Brandauslöser war eine auf dem Herd stehende Pfanne, dessen Fett sich entzündet hatte und das Feuer auf die Küche übergriff. Durch die Feuerwehr Barßel konnte das Feuer gelöscht werden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt.

Friesoythe - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Dienstag, den 25. Juni 2019, zwischen 10.50 Uhr und 11.20 Uhr kam es in der Barßeler Straße, auf dem Parkplatz des dortigen Netto-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken einen dort geparkten PKW, Nissan und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Bösel - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Mittwoch, den 26.Juni 2019, um 13.05 Uhr befuhr eine 64-jährige Böselerin mit ihrem PKW, Mercedes die Hauptstraße aus Benthullen kommend in Fahrtrichtung Petersdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt sie auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert dort mit einem Baum und schleudert auf ein seitliches Feld. Im Fahrzeug befand sich neben der Fahrzeugführerin ein 3-jähriges Kleinkind. Die Fahrzeugführerin war in ihrem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Beide Insassen wurden durch Unfall schwer verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.04491-91360) in Verbindung zu setzen.

