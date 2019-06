Polizei Dortmund

POL-DO: Beschädigte Blumen führen Polizeibeamte zu Hanf-Anbauer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0694 Ein ungewöhnlicher Einsatz hat am 24. Juni Polizeibeamte zu einer Hanfplantage geführt. Kaputte Blumen waren der Auslöser.

Eine Frau aus Dortmund-Berghofen meldete sich bei der Polizei. Sie gab an, dass ihre Blumen im Garten aufgrund einer Klimaanlage des Nachbarn beschädigt würden.

Tatsächlich fanden die Beamten ein Belüftungsrohr, was in den Garten der Anruferin ragte. Die Beamten bemerkten einen "verdächtigen" Geruch aus dem Rohr. Bevor sie die Nase zu lange in das Rohr hielten, fragten sie lieber beim Nachbarn nach. Dieser war den Beamten gegenüber sehr kooperativ und zeigte den Polizisten seine kleine Hanf-Fabrik im Keller. Mehr als hundert Hanfpflanzen stellten die Beamten daraufhin sicher. Ein Anzeige wurde gefertigt.

Hoffen wir mal, dass sich die "berauschten" Blumen der Anruferin wieder erholen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell