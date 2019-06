Polizei Dortmund

POL-DO: Kioskräuber flüchtig - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei ist auf der Suche nach zwei Kioskräubern, die am Montagmittag (24. Juni) einen Kiosk an der Münsterstraße in Dortmund überfallen haben und anschließend geflüchtet sind.

Nach Angaben der 58-jährigen Angestellten hielt sie sich um 12.50 Uhr in einem Lagerraum des Büdchens auf. Plötzlich wurde die Tür zum Lagerraum von außen geschlossen und zugehalten. Eine Männerstimme rief "Überfall". Als die Frau es schaffte, die Tür zu öffnen, flüchteten die beiden unbekannten Täter in Richtung der Schubertstraße. Erbeutet hatten sie eine Stange Zigaretten und Bargeld.

Die Angestellte beschrieb die beiden wie folgt:

Räuber 1: ca. 35 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schmächtig, dunkel bekleidet, er trug einen schwarzen Rucksack und eine schwarze Sturmhaube

Räuber 2: ca. 35 Jahre alt, 170 cm groß, deutsches Erscheinungsbild, blonde sehr kurze Haare und dunkel bekleidet mit kurzer dunkler Hose.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231 - 132 7441.

