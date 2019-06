Polizei Dortmund

POL-DO: Vermisster Mann aus Lünen tot aufgefunden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0690 Wie berichtet suchte die Polizei nach einem vermissten Mann aus Lünen.

Der Vermisste wurde am heutigen Vormittag im groben Umfeld des Sportplatzes am Schwansbeller Weg in Lünen tot aufgefunden.

Nach jetzigem Ermittlungsstand sind keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vorhanden.

Wir bitten die Pressevertreter das Bild des Vermissten nicht weiter zu nutzen.

