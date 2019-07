Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Audi-Fahrer schneidet Kurve - Frontalkollision mit entgegenkommenden Pkw - drei Verletzte

Freiburg (ots)

Ein Audi-Fahrer hat am Dienstagmorgen, 16.07.2019, auf der Verbindungsstrecke zwischen Dogern und Eschbach eine Kurve geschnitten und war frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz kollidiert. Der Audi-Fahrer wurde schwer, die zwei Insassen im Mercedes-Benz, eine 64 Jahre alte Frau und ein 2-jähriges Kind, leicht verletzt. Während die Mercedes-Insassen wie vorgeschrieben gesichert waren, dürfte der Audi-Fahrer nicht angeschnallt unterwegs gewesen sein. Alle drei kamen ins Krankenhaus nach Waldshut. Kurz nach 10:00 Uhr war es zum Unfall gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der Audi des 81-jährigen in einer scharfen Kurve auf der schmalen Straße ganz links, so dass es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden 64-jährigen kam.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell