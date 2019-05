Landespolizeiamt

POL-SH: Gegen Alkohol und Drogen am Steuer: Verstärkte Kontrollen der Polizei

Kiel (ots)

Die Landespolizei Schleswig-Holstein legt in der kommenden Woche vom 03.- 09. Juni 2019 einen Schwerpunkt bei der Überwachung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr. Dies erfolgt fortlaufend von Montag bis Sonntag durch verstärkte Verkehrskontrollen in allen Polizeidirektionen des Landes. Ziel ist es, die Unfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr wirksam zu bekämpfen. Die Kontrollen erfolgen europaweit abgestimmt im "TISPOL"-Verbund.

Im vergangenen Jahr kamen bei Unfällen, in denen Alkohol und Drogen am Steuer eine Rolle spielten, 15 Menschen ums Leben (Vorjahr 9). Es gab über 1.400 Verkehrsunfälle unter Einfluss von Rauschmitteln. Dabei wurden über 800 Menschen verletzt. Verkehrsunfälle, die unter Rauschmitteleinfluss verursacht werden, sind überdurchschnittlich schwere Unfälle. Das Risiko, bei diesen Unfällen schwere oder tödliche Verletzungen davon zu tragen, ist fast doppelt so hoch wie bei allen anderen Unfällen. Die Landespolizei Schleswig-Holstein setzt daher zur Senkung der Unfallzahlen und Reduzierung der Unfallfolgen auf fortlaufende Überwachungs- und Aufklärungsarbeit, um Risiken und Folgen des Fehlverhaltens im Straßenverkehr deutlich zu machen und repressiv gegen Verstöße vorzugehen. Die Ergebnisse der Kontrollwoche werden wir nach Pfingsten veröffentlichen.

Medienvertreter, die Kontrollen begleiten/aufsuchen möchten, werden gebeten, sich direkt an die Pressestellen der Polizeidirektionen zu wenden. Die Erreichbarkeit der Pressestellen finden Sie unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Kontakt/kontakt_node.html;jsessionid=DCF516B07AD2A59343100059BAD7AABA.

Zum Hintergrund der TISPOL-Kontrollwoche: TISPOL (Traffic Information System Police) wurde durch die Verkehrspolizeien Europas gegründet, um die Verkehrssicherheit und Strafverfolgung europaweit zu verbessern. Das Hauptziel von TISPOL ist die Reduzierung der Anzahl der Getöteten und Schwerverletzten auf Europas Straßen. Die ständigen Schwerpunktthemen sind u.a. Geschwindigkeit, Sicherheitsgurt, Alkohol und Drogen und auch der gewerbliche Güter- / Personenverkehr.

