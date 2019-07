Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Junger Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad kam es am Dienstag, 16.07.2019, gegen 17.20 Uhr, auf der B 317 zwischen Feldberg und Todtnau. Vom Feldberg kommend befuhr die Strecke ein 20 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner BMW. Vor ihm fuhr ein 43-jähriger mit seinem VW Bus, der an einer roten Baustellenampel anhalten musste. Dies bemerkte der 20-jährige zu spät und versuchte noch, nach links auszuweichen, fuhr jedoch auf den VW auf. Dabei stürzte der junge Mann und rutschte im weiteren Verlauf mit dem Motorrad in die auf der linken Seite befindliche Leitplanke. Dabei wurde er schwer verletzt und musste durch das DRK ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro, am VW 1500 Euro.

