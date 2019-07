Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/Schlechtnau: Stromausfall wegen abgestürztem Gleitschirmflieger

Freiburg (ots)

Unverletzt überstand ein 63 Jahre alter Mann einen Absturz mit seinem Gleitschirm am Dienstag, 16.07.2019, gegen 16.20 Uhr. In Höhe der Bushaltestelle Schlechtnau stürzte er, laut eigener Aussage wegen den hinderlichen Winden, zwischen den Stromleitungen ab. Er selbst hatte keinen Kontakt mit der Stromleitung, allerdings blieb sein Schirm darin hängen und sorgte für einen Stromausfall in Todtnau. Der Mann hatte Glück und verletzte sich nicht.

