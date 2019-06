Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Zu schnell in die Kurve

Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Mittwoch bei Ehingen.

Gegen 19 Uhr fuhr die 21-Jährige von Altsteußlingen in Richtung Ehingen. In einer Kurve war sie mit ihrem Renault zu schnell. Der Kleinwagen schleuderte neben die Straße und überschlug sich. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin ins Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Zu schnelles Fahren ist eine der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Die Zahl der Unfälle wegen zu schnellen Fahrens sank in 2018 auf 789 Unfälle, dem zweitniedrigsten Stand der letzten Dekade. Um dies zu erreichen habe die Polizei intensive Kontrollen über das ganze Jahr durchgeführt und 92.062 Verstöße wegen zu schnellen Fahrens aufgedeckt, ein Viertel mehr als im Jahr zuvor. Parallel dazu seien auch die Unfälle durch Missachten der Vorfahrt und durch Fehler beim Abbiegen zurückgegangen. Auch die Zahl der Unfälle durch Fehler beim Überholen sank. Dies seien alles Ursachen, die auf Eile zurückzuführen seien. Doch Eile sei im Straßenverkehr fehl am Platz, sagt die Polizei. Sie mahnt die Autofahrer, sich die Zeit zu nehmen und lieber eine Minute länger unterwegs zu sein, als jemand anderen oder sich selbst zu verletzen und damit sein Leben lang zu zeichnen.

