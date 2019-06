Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Auto ausgebrannt

Die B30 musste am Donnerstag wegen eines brennenden Autos gesperrt werden.

Ulm

Gegen 21 Uhr ging ein Renault bei Erbach in Flammen auf. Sein Besitzer war zu dieser Zeit mit dem Wagen auf der B30 in Richtung Laupheim unterwegs. Der 52-Jährige stellte sein Auto auf dem Seitenstreifen ab und brachte sich in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Dennoch entstand am Fahrzeug Totalschaden. Für die Dauer des Einsatzes bis zur Reinigung der Fahrbahn musste die B30 in Richtung Laupheim gesperrt werden. Gegen 21.45 Uhr konnte der Verkehr auf einem Fahrstreifen weiter. Die Polizei ermittelte die Ursache des Brandes. Sie geht derzeit von einem Defekt aus.

