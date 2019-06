Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dieb nutzt Gelegenheit

Gelegenheit macht Diebe, das bestätigte sich am Donnerstagabend in Ulm.

Eine 47-Jährige stellte gegen 23 Uhr ihr Auto in der Karl-Schefold-Straße ab. Sie wollte nur schnell etwas ins benachbarte Haus bringen. Deshalb verschloss die Frau ihren Wagen nicht. Das erkannte ein Unbekannter. Der sah auch, dass im Auto die Handtasche der Frau lag. Schnell griff er zu. In diesem Moment kam die 47-Jährige zurück. Der Dieb rannte davon, verfolgt von der 47-Jährigen. Sie konnte ihn zwar nicht einholen, doch fand sie später ihre Handtasche samt Inhalt in der Nähe wieder. Die Beute hatte der Dieb offenbar auf der Flucht weggeworfen. Jetzt ermittelt die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880) und sucht den Unbekannten. Die Ermittler mahnen, stets das Auto abzuschließen und keine Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen. Selbst abgeschlossen ist das Auto kein Tresor.

