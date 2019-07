Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Piaggio Ape beschädigt und weggeschoben - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Eine Piaggio Ape, ein dreirädriges Gefährt, wurde in der Nacht zum Dienstag, 16.07.2019, in Steinen beschädigt und von seinem ursprünglichen Standort weggeschoben. Möglicherweise war der Diebstahl des Fahrzeuges beabsichtigt. An der Ape wurde die Türe verbogen. Der oder die Täter hatten versucht, diese aufzuhebeln. Dies gelang nicht, allerdings schob die Täterschaft dann das Dreirad aus dem Mühleweg ca. 200 Meter weit bis zum "Mühlehof", wo es abgestellt wurde. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 970-250, entgegen.

