POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Schlägerei, Unfälle, Diebstahl, zerkratzter Pkw

Aalen-Waldhausen: In Wohnhaus eingebrochen

Zwischen Donnerstagnachmittag, 17 Uhr und Sonntagabend, 19 Uhr drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Härtsfeldstraße ein, nachdem sie die Kellertüre aufgebrochen hatten. Im Gebäude wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Sachdienliche Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste ein 35-Jähriger seinen Pkw Toyota am Sonntagmittag kurz nach 14 Uhr auf der Alten Heidenheimer Straße anhalten. Ein 18 Jahre alter Kradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall erlitten der Unfallverursacher und sein ebenfalls 18-jähriger Sozius leichte Verletzungen; es entstand lediglich geringer Sachschaden. Da aus dem Zweirad Benzin auf die Fahrbahn gelaufen war, rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen zur Reinigung der Straße aus.

Aalen: 12.000 Euro Sachschaden

Mit ihrem Pkw VW Polo befuhr eine 18-Jährige am Samstagabend gegen 18 Uhr die Ebnater Steige zwischen Ebnat und Unterkochen. Die Fahranfängerin war wohl zu flott unterwegs und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das ins Schleudern geriet und gegen den entgegenkommenden Pkw VW einer 24-Jährigen prallte. Beide Autofahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt; der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Aalen-Unterkochen: Einbruchsversuch

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Freitagmittag, 12 Uhr entfernten Unbekannte eine Gitterabdeckung eines Lichtschachts an einem Wohnhaus in der Stettiner Straße. Anschließend rissen die Täter ein am Fenster angebrachtes Fliegengitter ab. In das Gebäude gelangten die Unbekannten nicht; möglicherweise wurden sie bei ihrem versuchten Einbruch gestört. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: 29-Jähriger durch Schläge verletzt

In der Aalener Innenstadt kam es am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 27 und 29 Jahre alten Männern. Zeugen verständigten das Polizeirevier, woraufhin mehrere Beamte ausrückten. Vor Ort trafen sie die beiden Männer an, wobei der 29-Jährige deutlich verletzt und kaum ansprechbar auf dem Boden lag. Er wurde von einem Polizisten erstversorgt und bis zum Eintreffen eines Notarztes betreut. Der 27-Jährige wehrte sich heftig gegen die vorläufige Festnahme und beleidigte die eingesetzten Beamten. Ein Richter ordnete den polizeilichen Gewahrsam bis Samstagnachmittag 15 Uhr an.

Aalen: Fahrrad entwendet

Bereits am Freitag entwendete ein Unbekannter zwischen 17 Uhr und 19 Uhr ein schwarz-weißes Fahrrad der Marke Bulls, das in der Helferstraße neben einer ehemaligen Bar abgestellt war. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Fahrrads, an dem ein spezieller Sattel der Marke Selle Royal Scientia A2 angebracht ist, bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Motorradfahrer verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Motorrad die Kreisstraße 3228 in Fahrtrichtung Rindelbach. In einer Kurve kam der Zweiradfahrer von der Fahrbahn ab und überschlug sich Zeugenaussagen zufolge mehrfach. Eine 70-Jährige, die den Sturz ebenfalls beobachtet hatte, sprach den jungen Mann an; dieser lehnte jedoch die Verständigung eines Arztes ab. Der 19-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle, ließ dort jedoch seinen Rucksack samt Geldbeutel und Handy zurück. Über das Fahrzeugkennzeichen wurde die Halternaschrift ermittelt. Wie sich herausstellte hatte sich der 19-Jährige bei dem Unfall eine Verletzung am Bein zugezogen.

Ellwangen: Wer hat den Unfall beobachtet?

Schwere Verletzungen zog sich ein 64-jähriger Radfahrer bei einem Sturz am Sonntagvormittag zu. Gegen 11.40 Uhr befuhr der Radler vermutlich die Annabergstraße bergab und kam im Einmündungsbereich Goldrainstraße aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Der Radfahrer, der sich Verletzungen am Kopf zugezogen hatte, konnte sich an den Unfallhergang nicht erinnern. Zum Zeitpunkt des Sturzes trug er keinen Schutzhelm. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, bzw. Angaben zu dessen Hergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

Unterschneidheim: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw Opel beschädigte eine 22-Jährige am Sonntagvormittag gegen 11.45 Uhr einen in der Badstraße abgestellten Pkw BMW, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 51-Jähriger seinen Pkw Mercedes Benz am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Rechtsabbiegespur am Buchauffahrtskreisel anhalten. Ein 48-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Mazda auf. Bei dem Unfall, bei dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand, erlitt der 51-Jährige leichte Verletzungen.

Mögglingen: Sachbeschädigung

Zwischen 12.30 Uhr und 14.15 Uhr am Sonntagmittag zerkratzte ein Unbekannter einen Pkw VW, der in diesem Zeitraum in der Hauptstraße vor einer Gaststätte abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet - 4000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Ampferweg / Farnweg missachtete eine 54-Jährige am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr die Vorfahrt eines 24-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw Mercedes Benz und Kia entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Iggingen: Gegen Baum gefahren

Eigenen Angaben zufolge musste ein 33-Jähriger am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr auf der Kreisstraße 3266 zwischen Iggingen und Hirschmühle einem die Fahrbahn querenden Reh ausweichen. Der 33-Jährige fuhr dabei mit der linken Fahrzeugfront gegen einen Baum, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Zu einer Berührung mit dem Tier kam es nicht.

