Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Gaildorf: Sachbeschädigung an Auto

Ein Unbekannter beschädigte am Samstag zwischen 6:55 Uhr und 15:30 Uhr einen auf einem Firmenparkplatz in der Kanzleistraße geparkten Ford Galaxy. Mehrere Dellen waren das Resultat. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 95090.

Wolpertshausen: Unfall beim Abbiegen

Am Montagmorgen gegen 6:00 Uhr wollte ein 54 Jahre alter Mazda-Fahrer von der L1037 aus Richtung Wolpertshausen kommend auf die Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim auffahren. Beim Abbiegen übersah er einen auf der L1037 entgegenkommenden in Fahrtrichtung Wolpertshausen fahrenden Dacia eines 57-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Mazda auf eine Verkehrsinsel geschoben und beschädigte hier einen Pfosten mit mehreren daran angebrachten Verkehrszeichen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Scheibe mit Stein beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Freitag, 15:00 Uhr und Montag, 7:30 Uhr die Scheibe einer Arztpraxis mit durch einen Steinwurf. Dabei ging die äußere Scheibe des mehrfach verglasten Fensters zu Bruch. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Eine 18 Jahre alte Nissan-Fahrerin befuhr hinter dem Opel Mokka eines 38-Jährigen am Montag gegen 7:30 Uhr die Johanniterstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Auf Höhe des "Scharfen Eck" musste der 38-Jährige seinen Wagen abbremsen. Dies übersah die 18-Jährige und fuhr auf den Opel auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell