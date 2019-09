LWSPA M-V: 39. Ausbildungslehrgang für Hubschrauberpiloten und Flugtechniker der Polizeien der Länder zu Gast in Laage

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

39. Ausbildungslehrgang für Hubschrauberpiloten und Flugtechniker der Polizeien der Länder zu Gast in Laage

Waldeck

Am 24.09.2019 werden gegen 15:00 Uhr neun Polzeihubschrauber und deren Besatzungen der Polizeien der Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen sowie der Bundespolizei auf dem Flugplatz Rostock/Laage, bei der Polizeihubschrauberstaffel des Landes M-V erwartet. Diese kommen aus Hamburg und werden nach einer Übernachtung am 25.09.2019 gegen 09:00 Uhr über Blumberg (bei Berlin) weiter zurück Richtung Sankt Augustin fliegen. Bei dem sog. "Deutschlandflug" werden die zuvor geschulten polizeitaktischen Inhalte in unterschiedlichen Einsatzräumen vertieft und praktisch geschult. Zu sehen sind die Muster "EC 135", "H 145" und eine "AS 332". Mit der Lizenzübergabe am Ende des Lehrganges im Oktober 2019 endet dann diese Ausbildung und die Piloten arbeiten in der Folge in den Polizeihubscharuberstaffeln des jeweiligen Bundeslandes und bei der Bundespolizei.

