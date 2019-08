Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfall mit Linienbus - Hoher Sachschaden +++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 22.30 Uhr im Rauhehorst zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus beteiligt war. Neben einem hohen Sachschaden sind zwei Fahrgäste des Busses leicht verletzt worden.

Der Bus war auf dem Rauhehorst in Richtung Brookweg unterwegs. Am Steuer saß ein 26-jähriger Oldenburger; außerdem befanden sich zwei Fahrgäste im Bus, die an der Haltestelle "Tondernstraße" aussteigen wollten. Kurz vor Erreichen der Haltestelle kam der 26-Jährige mit dem Bus aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß der Bus gegen einen seitlich auf dem Fahrbahnrand abgestellten Porsche, der durch den Aufprall wiederum gegen einen Baum geschoben wurde. Ein 22-jähriger Mann sowie eine 28-jährige Frau, die sich als Fahrgäste in dem Bus befunden haben, wurden leicht verletzt; der 22-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf über 30.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet der Unfalldienst mögliche Zeugen, sich unter Telefon 790-4115 zu melden. (1003402)

