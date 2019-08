Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Auftreten falscher Polizeibeamter

Oldenburg (ots)

Seit dem 20.08.2019 wurden in bisher über 40 Fällen vornehmlich ältere Personen in den Gemeinden Bad Zwischenahn und Edewecht angerufen. Die Anrufer gaben vor, von der Kriminalpolizei zu sein. Man gab verschiedene Sachverhalte vor (es habe ein Überfall stattgefunden, man soll Opfer eines Einbruches werden, usw). Alle Angerufenen haben die Gespräche umgehend beendet. Am gestrigen Nachmittag, Donnerstag, 22.08.19, erhielt eine 79-jährige aus dem Bad Zwischenahner Ortteil Aschhauserfeld, Herbartstraße, mehrere diesbezügliche Anrufe. Sie solle Opfer eines Einbruchs werden. Um ihr Eigentum zu schützen, möge sie sämtlichen Schmuck zusammentragen und in einem Behältnis vor die Haustür legen. Dieser werde von einem Kriminalbeamten abgeholt und so vor Diebstahl gesichert. Sie solle sich im Haus einschließen und nicht aus dem Fenster sehen. Der bereitgelegte Schmuck wurde auch umgehend abgeholt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die im Bereich Herbartstraße in der Zeit von 15:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr, auffällige Beobachtungen (fremde Personen oder Fahrzeuge) gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel: 04403/9270, in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang wird nochmals eindringlich darauf hingewiesen, auf Telefonanrufe dieser und ähnlicher Art. nicht einzugehen. Angerufene sollten im Zweifel die örtliche Polizei unter der Festnetznummer anrufen.

