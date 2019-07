Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Schülerinnen entblößt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Donnerstagmorgen (18.07.2019) an einem landwirtschaftlichen Weg in der Nähe der Sigmaringer Straße vor drei Schülerinnen entblößt. Zwei Mädchen im Alter von 13 Jahren und eine Elfjährige radelten gegen 07.45 Uhr zur Schule. Der Unbekannte stand mit heruntergelassener Hose neben dem Feldweg und hatte sein Glied entblößt. Die drei Mädchen radelten weiter, eines von ihnen erstattete am Abend im Beisein der Mutter Anzeige. Die Mädchen beschrieben den Unbekannten als etwa 40 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß. Er hatte eine rundliche Statur und kurze helle Haare. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

