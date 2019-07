Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebin festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (18.07.2019) eine 36 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, in einer Parfümerie an der Königstraße Parfümflaschen gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tatverdächtige gegen 18.20 Uhr, wie diese insgesamt drei Flacons im Wert von mehreren Hundert Euro in einem scheinbar unbeobachteten Moment in ihre Handtasche verstaute und im Anschluss versuchte, das Geschäft zügig zu verlassen. Der Detektiv sprach die Frau kurz vor dem Ausgang an und verständigte die Polizei. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die 36-Jährige ebenfalls für einen Diebstahl aus einem nahegelegenen Drogeriemarkt in Frage kommt. Dabei soll sie bereits am 19.06.2019 mehrere Parfümflaschen gestohlen haben. Noch bevor es dem Detektiv gelang die Frau anzusprechen, verließ sie jedoch das Geschäft in unbekannte Richtung. Die deutsche Tatverdächtige wird im Laufe des Freitags (19.07.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell