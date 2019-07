Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Blechschäden

Seelbach (ots)

Glücklicherweise waren lediglich Blechschäden nach einem Verkehrsunfall beim Parken am Dienstagnachmittag zu verzeichnen. Der Lenker eines Audi wollte auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes `Am Bahndamm` ausparken, als er einen hinter der Parklücke vorbeifahrenden Autofahrer übersehen hatte. Bei der Kollision mit dem Auto derselben Marke entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. /ma

