Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Betrunkener Ladendieb...

Koblenz (ots)

Ein 42-jähriger Mann aus Hamm fiel gestern in einem Discounter hier in Koblenz auf, als er betrunken an der Kasse zwei Bierdosen bezahlen wollte. Zwar hatte er die Absicht die Bierdosen zu bezahlen, eine Arbeitslatzhose, eine Armbanduhr und eine Flasche Wodka wollte er, ohne zu bezahlen, in einer Tasche mitnehmen. Das bemerkte die Kassiererin und rief die Polizei. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl ein-geleitet und ein Atemalkoholwert von über zwei Promille festgestellt.

