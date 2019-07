Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall zwischen Pedelecfahrern - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall unter Pedelecfahrern am Donnerstagabend (18.07.2019) im Bereich des Mittleren Schloßgartens ist eine 57 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 21.00 Uhr mit ihrem roten Pedelec auf einem Radweg in der Anlage Mittlerer Schloßgarten in Fahrtrichtung Unterer Schloßgarten. Hier versuchte sie, eine 51 Jahre alte Pedelecfahrerin auf ihrem grünen Pedelec zu überholen. Dabei streifte sie jedoch das Rad der 51-Jährigen und stürzte schwer. Die 57-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell