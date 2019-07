Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer kollidiert mit Stadtbahn

Stuttgart-Neugereut (ots)

Ein 19 Jahre alter Fahrradfahrer hat am Donnerstagabend (18.07.2019) an der Stadtbahnhaltestelle Neugereut offenbar unachtsam den Bahnübergang überquert und ist mit einer Stadtbahn der Linie U 2 kollidiert. Der 19-Jährige überquerte offenbar trotz gelber Springlichter und der einfahrenden Bahn den Gleisübergang vor der Haltestelle. Laut Zeugen fuhr er mit unverminderter Geschwindigkeit und mit aufgesetzten Kopfhörern. Der 46-jährige Stadtbahnfahrer der Richtung Botnang fahrenden Bahn konnte trotz Gefahrenbremsung den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde in den Grünstreifen geschleudert, er zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus.

