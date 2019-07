Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw zieht Vollsperrung nach sich

Polizeiautobahnstation Montabaur - 53578 Windhagen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 31.07.2019, gegen 04:35 Uhr kam es auf der BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt am Main, bei Kilometer 43,500 (Gemarkung 53578 Windhagen) zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw. Beim Fahrstreifenwechsel vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen übersah der Pkw den rechts neben ihm befindlichen Lkw und kollidierte mit diesem. In Folge schleuderte der Pkw über alle drei Fahrstreifen, prallte an der Mittelschutzplanke ab und kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stillstand. Der nicht mehr fahrbereite Lkw verblieb auf dem Seitenstreifen und das Trümmerfeld erstreckte sich über die gesamte Fahrbahn. Die umfangreichen Reinigungs- und Abschlepparbeiten dauerten fast anderthalb Stunden, da die Kräfte wegen fehlender bzw. schlechter Bildung der Rettungsgasse erhebliche Anfahrtszeiten hatten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 02602 93270

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell