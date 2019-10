Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrecher traf auf Seniorin - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Auffahrunfälle auf Bundesstraße

Im Berufsverkehr ereigneten sich am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr auf der B 29 in Richtung Stuttgart Auffahrunfälle. Zunächst hatte eine 19-jährige Citroen-Fahrerin auf Höhe Großheppach verkehrsbedingt abgebremst. Da dies die nachfolgende 47-jährige Opel-Fahrerin zu spät gesehen hatte, fuhr diese dem Pkw Citroen hinten auf. Ein weiterer nachfolgender Autofahrer erging es nicht besser. Auch er konnte nicht mehr anhalten und rauscht mit seinem VW Bus auf der linken Fahrspur auf den Wagen der 47-Jährigen. Hier wurde im VW-Bus ein 27-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18000 Euro. Die Autos wurden abgeschleppt. Durch die Sperrung der linken Spur, die bis ca. 9.40 Uhr andauerte, entstand im Berufsverkehr auch ein erheblicher Rückstau.

Murrhardt: Unfallflucht

Vermutlich ein Lkw-Fahrer verursachte am letzten Freitag einen erheblichen Sachschaden. Er befuhr die L 1066 von Alm in Richtung Murrhrdt. Bei der Daniel-Schule fuhr er rechts in eine Einfahrt und streifte vermutlich beim Wenden das Metalltor eines dortigen Gebäudes. Danach flüchtet er und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Wer Hinweise zu dem geflüchteten Unfallverursacher geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 zu melden.

Welzheim: Unfallflucht

Ein VW Bus des Typs T5 wurde am letzten Freitagabend unfallbeschädigt vorgefunden. Das Fahrzeug parkte an diesem Tag zwischen 8 Uhr und 19 Uhr am Gottlob-Bauknecht-Platz, als ein Autofahrer beim Vorbeifahren den Bus streifte. Der Verursacher flüchtete und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, sollte sich bitte unter Tel. 07182/9281 bei der Welzheimer Polizei melden.

Waiblingen: Einbrecher geflüchtet

Ein Einbrecher drang über ein aufgebrochenes Fenster am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in ein Wohnhaus ein. Im Schlafzimmer der Wohnung traf der fremde Mann auf eine Seniorin, die bereits zu Bett gegangen war. Wohl selbst überrascht, drückte der Einbrecher die Seniorin ins Bett zurück und lief dann aus dem Haus. Entwendet wurden den ersten Feststellungen nach nichts. Die Polizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen.

