Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Papier auf öffentlicher Toilette angezündet

Freiburg (ots)

Unbekannte haben am Montag, 28.10.2019, in der öffentlichen Toilette in der Schlossgarage in Tiengen Papier angezündet. Gegen 18:45 Uhr kam es deshalb zu einem Feuerwehreinsatz, da schwarzer Rauch aus dem Gebäude drang. Die Männertoilette wurde durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

