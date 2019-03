Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/Roschbach - Gleich vier Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Edenkoben (ots)

Weil einem 63-jährigen Autofahrer wegen einem Gerichtsbeschluss die Fahrerlaubnis entzogen worden war und er gestern gegen 11.15 Uhr in der Staatsstraße mit seinem Auto kontrolliert wurde, muss er sich nun wegen einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Das Auto wurde vor Ort sichergestellt. Da ein 27-jähriger LKW-Fahrer gegen 13 Uhr in der Staatsstraße nicht gegurtet war, wurde er kontrolliert. Er konnte lediglich einen PKW-Führerschein vorlegen. Neben einer gebührenpflichtigen Verwarnung in Höhe von 30.- Euro erhielt er noch eine Strafanzeige. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Im Jugendpfad in Roschbach wollte die Streife gestern (12.03.2019) gegen 15.30 Uhr einen Rollerfahrer kontrollieren. Der Unbekannte flüchtete, indem er in die Sackgasse abbog und zwischen zwei Sperrpfosten durchfuhr. Zeugen meldeten kurze Zeit später den zwischenzeitlich abgestellten Roller und teilten das Versicherungskennzeichen mit. Die Halteranschrift wurde angefahren. Dabei wurde ein 25-jähriger und 59-jähriger Mann angetroffen, die beide angaben, mit dem Zweirad unterwegs gewesen zu sein. Gegen beide wurde eine Strafanzeige erstattet. Und weil das Versicherungskennzeichen zudem noch ungültig war, erhielt der 25-Jährige obendrein noch eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

