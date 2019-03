Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 11.03.2019 Radlader wieder aufgefunden

Landau (ots)

Der vom 08. auf 09.03.2019 im Rodenweg entwendete Radlader wurde am 11.03.2019 von einem aufmerksamen Zeugen, der zuvor in der Zeitung darüber gelesen hatte, in der Burrweilerer Straße in Böchingen gesichtet und der Polizei gemeldet. Nach Rücksprache mit dem Inhaber, konnte dieser den Radlader wieder mitnehmen.

