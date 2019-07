POL-COE: Lüdinghausen, Dülmen, Coesfeld/ Landrat begrüßt Polizeistudierende zum ersten Praktikum

Polizei Coesfeld

Lüdinghausen, Dülmen, Coesfeld/ Landrat begrüßt Polizeistudierende zum ersten Praktikum

Coesfeld

18 Kommissaranwärterinnen und -anwärter des Einstellungsjahrgangs 2018 werden ihre berufsbegleitenden Praktika in der Kreispolizeibehörde Coesfeld ablegen. An ihrem ersten Tag in der Behördenpraxis begrüßte sie Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und hieß sie herzlich willkommen. Die Studierenden der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung am Standort Münster werden den Großteil ihrer fachpraktischen Studienzeit an einer der drei Polizeiwachen im Kreis Coesfeld verbringen. Für sie ist aber auch ein Praktikum in der Ermittlungsarbeit der Kriminalkommissariate bzw. des Verkehrskommissariates vorgesehen. Zusammen mit dem Landrat, dem kommissarischen Abteilungsleiter Polizei Thomas Eder und den weiteren Verantwortlichen der Kreispolizeibehörde stellten sich die Nachwuchskräfte der Polizei zum Gruppenfoto.

