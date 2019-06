Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: In Norwegen gestohlenes Motorrad sichergestellt

Seehafen Rostock (ots)

Am späten Abend des 25.Juni 2019, gegen 23.30 Uhr wurde durch die Beamten des Bundespolizeireviers im Seehafen Rostock ein VW Caddy mit norwegischen Kennzeichen angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien anhand der vorgelegten Dokumente konnte festgestellt werden, dass der Fahrer des Pkw seit Mai 2015 mit Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden i. d. Oberpfalz gesucht wurde. Dieser war zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 780,- Euro, wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, ausgeschrieben. Dieser Zahlung kam er später nach und entging somit einer Haftstrafe von 39 Tagen.

Bei der weiteren Nachschau im Fahrzeug stießen die Beamten dann im Laderaum des VW Caddy auf ein Motorrad. Eine Überprüfung der Identifikationsnummer des Motorrades ergab schnell, dass das Motorrad im internationalen Fahndungssystem einen Tag zuvor von den norwegischen Behörden wegen Diebstahls ausgeschrieben war. Hierauf angesprochen gaben beide an, dass der jeweils andere das Motorrad von einem polnischen Staatsangehörigen gekauft haben soll.

Die beiden Personen wurden vorläufig festgenommen und für die weiteren Ermittlungen an die Kollegen der Landespolizei vom Polizeirevier Dierkow übergeben.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell