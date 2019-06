Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Rostock - Lütten Klein (ots)

In der Nacht des 26. Juni 2019, gegen 01:15 Uhr ging durch einen Zeugen bei der Polizei Rostock ein Anruf ein, in dem mitgeteilt wurde, dass eine männliche Person am S-Bahn Haltepunkt Lütten-Klein versucht, gewaltsam in einen Imbiss einzudringen.

Nachdem eine Streife der Polizeiinspektion Rostock am Ereignisort eintraf, teilte der Hinweisgeber ihnen mit, dass es dem Einbrecher offensichtlich schon gelungen war in den Laden zu gelangen und er sich noch in diesem aufhalten soll.

Augenscheinlich hatte der Einbrecher mittels Schottersteinen und einem Ast ein Loch in die aus zwei Sicherheitsglasscheiben bestehende Eingangstür geschlagen. Durch dieses Loch ist er dann in den Imbiss gekrochen.

Als sich die Beamten der Ladentür näherten, konnten sie dann den Mann durch das Loch mittig im Raum erkennen und forderten ihn auf, den Laden zu verlassen. Daraufhin versuchte der Täter sich zunächst hinter einem Tresen und später in einem am Geschäft angrenzenden Raum zu verstecken. Erneut wurde der Mann aufgefordert sich zu ergeben und den Laden zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er letztendlich nach, ging zur eingeschlagenen Tür, kroch bäuchlings mit den Händen voran aus dem Laden und wurde von den Polizisten festgenommen. Neben dieser Tat konnte festgestellt werden, dass der Täter in jüngster Vergangenheit bereits wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte aufgefallen und wegen einer Diebstahlshandlung zur Wohnortermittlung im Fahndungssystem ausgeschrieben war. Durch die Bundespolizei wurde nunmehr noch ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

