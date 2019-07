Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Weddern

Einbruch in Bürogebäude

Coesfeld (ots)

In das Bürogebäude der Tierklinik brachen unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag, im Zeitraum von 02.00 bis 06.35 Uhr, ein. Hierzu hebelten sie mehrere Fenster auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Im Inneren betraten sie sämtliche Räume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde angegeben, dass es sich bei dem Diebesgut um Bargeld handelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02591/7930.

