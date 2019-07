Polizei Coesfeld

An der Elektronik eine Rolltors scheitereten Einbrecher in der Nacht von Donnerstag, 04.07.19, auf Freitag, 05.07.19, in Dülmen. Die bislang unbekannten Täter kletterten vermutlich über einen Zaun und gelangten so auf das Firmengelände. Auf dem Gelände brachen sie einen Mechanikschrank auf. Dieser Schrank ist an ein Rolltor angebaut und dient zur Bedienung des Tores. Vermutlich wollten die Täter über die Manipulation der Elektrik das Tor öffnen um mit einem Fahrzeug auf das Firmengelände zu fahren. Dieser Versuch misslang und die Täter gelangten nicht in die Firma. Zeugen hierzu werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

