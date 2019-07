POL-ME: 26-Jährige beschädigt Pkw und flüchtet - Velbert - 1907019

Polizei Mettmann

Am Dienstagmittag des 02.07.2019, gegen 13:55 Uhr, beschädigte eine 26-jährige Fiat-Fahrerin an der Von-Fraunhofer-Straße 2 in Velbert Birth beim Ausparken einen geparkten Opel Vectra. Die junge Frau stieg kurz aus ihrem Auto aus, um sich das Schadensbild anzugucken, entfernte sich dann aber von der Unfallörtlichkeit, ohne den Schaden zu regulieren. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, informierte die Polizei. Noch in Nähe der Unfallörtlichkeit konnten die Beamten mit Hilfe des Zeugen den flüchtigen Fiat antreffen und dessen 26-jährige Fahrerin ermitteln. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

