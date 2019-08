Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Beim Ladendiebstahl erwischt...

Koblenz (ots)

Ein PC-Programm, vier PC-Spiele und zwei DVDs wollte gestern eine 52-jährige Frau in Koblenz stehlen. In einem Elektronikfachgeschäft wurde sie von dem Ladendetektiv dabei beobachtet wie sie offensichtlich die Gegenstände in ihre Unterhose steckte um sie dort zu verstecken. Die Polizei wurde hinzugerufen um den Diebstahl aufzunehmen und ein Strafverfahren einzuleiten. Auch aus Sicht der Polizei eine nicht ganz alltägliche Art des Ladendiebstahls.

