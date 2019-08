Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Göcklingen, Heuchelheimer Straße (ots)

In der Heuchelheimer Straße in Göcklingen wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW, ein grauer Mercedes-Benz, an der linken Fahrzeugseite durch einen unbekannten, vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

